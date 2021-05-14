Водночас у Львові вирішили продовжити маршрут автобуса №9. Тепер його кінцева зупинка розташовуватиметься на вулиці Вернадського.

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Маршрут автобуса №9 продовжать

Керівник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів розповів, що з 17 травня автобус №9 курсуватиме до вулиці Вернадського. Його маршрут продовжили на одну зупинку далі. Раніше вона розташовувалась на автовокзалі.

Відтак, кінцева зупинка автобусу №9 розташовуватиметься навпроти будинку №115 на вулиці Стрийській. Автобусний маршрут сполучатиме село Муроване із вулицею Вернадського.

У Львові відновлять автобусні маршрути № 2А та 5А

Керівник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів розповів, що в травні у Львові планують запустити на маршрути автобуси №2А та 5А.

АТП-1 писало про поетапне відновлення, вже відновлений №45 та №10. На черзі №2А, який має поїхати 20 травня, та №5А, який курсуватиме від 24 травня,

– зазначив посадовець.

Олеськів додав, що на маршрут №2А виїдуть 3 автобуси. Згодом їхню кількість поетапно збільшать.

Зверніть увагу! З 28 квітня на час карантину у Львові зупинили курсування маршруту №2А. Вивільнені автобуси скерували на маршрут №52, який сполучає Рудно та вулицю Варшавську.

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Автобус №57 курсуватиме до онкоцентру

В ЛМР пообіцяли, що автобуси №57, які з'єднають вулицю Польову та Максимовича біля Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, почнуть курсувати вже на початку червня.

"Затримка пов'язана з фінансовим станом, адже ніхто не очікував, що Львів увійде в червону зону. І локдаун, звичайно, повпливав на графіки відновлення руху. Автобус на маршруті №57 плануємо запустити з червня. На маршрут виїде близько 4 – 5 машин", – розповів Олеськів.

Цей автобус обіцяли запустити ще з квітня. Проте він перестав курсувати з початком карантину. Львів'яни неодноразово просили запустити автобусний маршрут до онкоцентру, адже хворим немає чим туди добиратися.

Цікаво! Нову схему маршруту №57 затвердили влітку 2019 року. Його обслуговували 5 автобусів АТП №1. Раніше маршрут №57 курсував від площі Кропивницького до заводу "Фуджікура". Проте його скасували у січні 2020 року.