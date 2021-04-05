Одного з членів злочинної групи Личаківський райсуд Львова визнав винним у вимаганні та викраденні людини. Зловмисники у 2020 році викрали львівського підприємця й змушували його відмовитись від 158 тисяч доларів, які він дав у борг.

Чоловік не хотів повертати підприємцеві борг. Тож він вирішив звернутись за допомогою до лідера злочинної групи.

До теми Викрав людину та вимагав 150 тисяч доларів: на Буковині судитимуть замовника

Зловмисники змушували підприємця відмовитись від боргу

У вироку суду вказано, що 30-річний чоловік взяв в одного з львівських підприємців гроші в борг під відсотки.

Протягом січня – липня 2020 року чоловік неодноразово нагадував боржнику про необхідність сплати відсотків. Проте той щоразу відповідав, що грошей немає, але незабаром він поверне увесь борг.

Наприкінці липня вони зустрілись на заправці Socar у Малехові, щоб обговорити повернення боргу. Боржник приїхав на зустріч разом з членами угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, змушували підприємця відмовитись від заборгованих 158 тисяч доларів.

Після цього зловмисники неодноразово зустрічались з підприємцем та погрожували йому розправою, якщо той не припинить вимагати повернення боргу.

У листопаді 2020 року 5 членів злочинної банди біля "Радіоринку", що на вулиці Хмельницького, викрали підприємця та вивезли за місто.

Вони продовжували погрожувати розправою, якщо він не відмовиться від боргу.

Також чоловіка змушували платити їм "данину" – 5 тисяч гривень на місяць (по 1000 гривень за кожну торгову точку, яку він має на "Радіоринку").

Яке рішення виніс суд

Личаківський райсуд розглядав справу щодо одного з членів злочинного угруповання. Він уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини.

Суддя Назарій Нор, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вимаганні та викраденні людини. Зловмиснику призначили покарання – 5 років за ґратами.

Проте його звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну. Протягом цього часу засуджений повинен періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації й повідомляти про зміну свого місця роботи чи житла. Судових рішень щодо інших членів угруповання поки немає.