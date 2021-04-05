Змушували відмовитись від 158 тисяч доларів: суд дав умовний термін за викрадення чоловіка

Одного з членів злочинної групи Личаківський райсуд Львова визнав винним у вимаганні та викраденні людини. Зловмисники у 2020 році викрали львівського підприємця й змушували його відмовитись від 158 тисяч доларів, які він дав у борг.
Чоловік не хотів повертати підприємцеві борг. Тож він вирішив звернутись за допомогою до лідера злочинної групи.
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Зловмисники змушували підприємця відмовитись від боргу
- У вироку суду вказано, що 30-річний чоловік взяв в одного з львівських підприємців гроші в борг під відсотки.
- Протягом січня – липня 2020 року чоловік неодноразово нагадував боржнику про необхідність сплати відсотків. Проте той щоразу відповідав, що грошей немає, але незабаром він поверне увесь борг.
- Наприкінці липня вони зустрілись на заправці Socar у Малехові, щоб обговорити повернення боргу. Боржник приїхав на зустріч разом з членами угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, змушували підприємця відмовитись від заборгованих 158 тисяч доларів.
- Після цього зловмисники неодноразово зустрічались з підприємцем та погрожували йому розправою, якщо той не припинить вимагати повернення боргу.
- У листопаді 2020 року 5 членів злочинної банди біля "Радіоринку", що на вулиці Хмельницького, викрали підприємця та вивезли за місто.
- Вони продовжували погрожувати розправою, якщо він не відмовиться від боргу.
- Також чоловіка змушували платити їм "данину" – 5 тисяч гривень на місяць (по 1000 гривень за кожну торгову точку, яку він має на "Радіоринку").
Яке рішення виніс суд
Личаківський райсуд розглядав справу щодо одного з членів злочинного угруповання. Він уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини.
Суддя Назарій Нор, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вимаганні та викраденні людини. Зловмиснику призначили покарання – 5 років за ґратами.
Проте його звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну. Протягом цього часу засуджений повинен періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації й повідомляти про зміну свого місця роботи чи житла. Судових рішень щодо інших членів угруповання поки немає.