На Львівщині 10 листопада поліцейські випадково затримали зловмисників з кілограмом канабісу. Правоохоронці хотіли допомогти чоловікам, але ті чомусь нервували і їх автівку обшукали.

У машині чоловіків знайшли 9 пакетів з марихуаною. Приблизна вага наркотиків — 1 кілограм. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали зловмисників

Правоохоронці під час патрулювання побачили в полі між селами автомобіль Opel та 2 чоловіків біля нього.

Патрульні вирішили під’їхати до чоловіків та запропонувати їм допомогу. Проте місцеві жителі віком 28 та 31 рік під час спілкування з правоохоронцями почали сильно нервуватись.

Патрульні вирішили оглянути автівку.

Там вони знайшли 9 пакунків з канабісом. Загальна вага наркотиків становила близько кілограму.

Окрім того, медики встановили, що один з чоловіків перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Правоохоронці вилучили пакунки та скерували їх на експертизу.



Поліцейські побачили машину в полі й вирішили допомогти / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотиків. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 34 до 85 тисяч гривень або до 3 років за ґратами.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження наркотиків.



Наркотики скерували на експертизу / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини