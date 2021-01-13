Знайшли один одного: на зимовій трасі лоб у лоб зіштовхнулись 2 Renault – фото автотрощі
На Львівщині на трасі Східниця – Пісочна 13 січня трапилось лобове зіткнення двох Renault – легковика Logan та мікроавтобуса Master. Внаслідок аварії постраждали 3 людей.
ДТП трапилась близько 9:00 біля села Меденичі Дрогобицького району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 9:00 на трасі Східниця – Пісочна біля села Меденичі водій легковика Renault Logan не впорався з керуванням.
- Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master, яким керував 44-річний львів'янин.
- Від удару бус з’їхав у кювет.
- Внаслідок ДТП постраждали 51-річний водій легковика та його 52-літня пасажирка, обидвоє – жителі Запоріжжя.
- Також травмувався пасажир мікроавтобуса – 39-річний житель Городка.
- Медики відвезли усіх потерпілих до лікарні.
Аварія трапилась на трасі Східниця – Пісочна / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Внаслідок ДТП постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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