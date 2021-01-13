На Львівщині на трасі Східниця – Пісочна 13 січня трапилось лобове зіткнення двох Renault – легковика Logan та мікроавтобуса Master. Внаслідок аварії постраждали 3 людей.

ДТП трапилась близько 9:00 біля села Меденичі Дрогобицького району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми У Золочеві Renault та Hyundai зіткнулись лоб у лоб: автівки розтрощило вщент – фото Як трапилась аварія Близько 9:00 на трасі Східниця – Пісочна біля села Меденичі водій легковика Renault Logan не впорався з керуванням.

Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master, яким керував 44-річний львів'янин.

Від удару бус з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали 51-річний водій легковика та його 52-літня пасажирка, обидвоє – жителі Запоріжжя.

Також травмувався пасажир мікроавтобуса – 39-річний житель Городка.

Медики відвезли усіх потерпілих до лікарні.

Аварія трапилась на трасі Східниця – Пісочна / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Внаслідок ДТП постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини