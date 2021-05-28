Інцидент трапився на вулиці Науковій. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.

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Водій помер за кермом свого авто

  • На вулиці Науковій 70-річний чоловік раптово помер за кермом свого автомобіля.
  • Водій зупинився на червоний сигнал світлофора.
  • За словами очевидців, він раптово впав головою на кермо та знепритомнів.
  • Після цього чоловік вже ні на що не реагував.
  • На місце події викликали швидку та поліцію.
  • На жаль, медики, попри усі необхідні реанімаційні заходи, не встигли врятувати водія.
  • Вони констатували смерть чоловіка.
  • За попередніми даними, причиною його загибелі могла бути серцева недостатність.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі причини та обставини смерті водія.

У Львові водій помер за кермом авто: відео

 

У Львові водій помер за кермом посеред дороги: фото і відео
Медикам не вдалось врятувати чоловіка / Фото "Варта 1"