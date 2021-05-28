Інцидент трапився на вулиці Науковій. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.
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Водій помер за кермом свого авто
- На вулиці Науковій 70-річний чоловік раптово помер за кермом свого автомобіля.
- Водій зупинився на червоний сигнал світлофора.
- За словами очевидців, він раптово впав головою на кермо та знепритомнів.
- Після цього чоловік вже ні на що не реагував.
- На місце події викликали швидку та поліцію.
- На жаль, медики, попри усі необхідні реанімаційні заходи, не встигли врятувати водія.
- Вони констатували смерть чоловіка.
- За попередніми даними, причиною його загибелі могла бути серцева недостатність.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються встановити усі причини та обставини смерті водія.
У Львові водій помер за кермом авто: відео
Медикам не вдалось врятувати чоловіка / Фото "Варта 1"