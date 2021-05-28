Знепритомнів на світлофорі: у Львові водій помер за кермом свого авто – фото і відео

Вдень 28 травня у Львові за кермом своєї автівки раптово помер водій. Чоловік зупинився на світлофорі та знепритомнів. На жаль, медики не встигли його врятувати.
Інцидент трапився на вулиці Науковій. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.
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Водій помер за кермом свого авто
- На вулиці Науковій 70-річний чоловік раптово помер за кермом свого автомобіля.
- Водій зупинився на червоний сигнал світлофора.
- За словами очевидців, він раптово впав головою на кермо та знепритомнів.
- Після цього чоловік вже ні на що не реагував.
- На місце події викликали швидку та поліцію.
- На жаль, медики, попри усі необхідні реанімаційні заходи, не встигли врятувати водія.
- Вони констатували смерть чоловіка.
- За попередніми даними, причиною його загибелі могла бути серцева недостатність.
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються встановити усі причини та обставини смерті водія.
У Львові водій помер за кермом авто: відео
Медикам не вдалось врятувати чоловіка / Фото "Варта 1"