На Рівненщині 14 січня трапилась смертельна ДТП, у якій загинули 2 синів львівського священника – 31-річні брати-близнюки. Автівку чоловіків знесло з траси, й вони влетіли у металевий відбійник.

Аварія трапилась близько 1:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Гоща. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила поліція Рівненщини. До теми Знайшли один одного: на зимовій трасі лоб у лоб зіштовхнулись 2 Renault – фото автотрощі Як трапилась аварія Близько 1:00 31-річний львів’янин, який кермував автівкою Audi А5, не обрав безпечної швидкості та влетів у металевий відбійник.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці.

Його пасажиру, рідному брату-однолітку, медики швидкої надавали допомогу на місці аварії. Проте життя чоловіка врятувати не вдалось.

Загиблими виявилися сини львівського священика УГКЦ Григорія Пашка, який править у церкві Різдва пресвятої Богородиці у селі Давидів.

Ще 2 пасажирок, 27-річних жительок Львова, медики відвезли до лікарні.

Їх із різними нетяжкими травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Рівненщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 2 людей. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП. Зверніть увагу! Під час ожеледиці водіям потрібно бути максимально уважними на дорогах та дотримуватись простих правил – обирати помірну швидкість, щоб мати змогу загальмувати в разі потреби, вмикати фари тощо. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.