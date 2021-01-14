Знесло з траси: на Рівненщині у ДТП загинули двоє синів львівського священника – фото
На Рівненщині внаслідок ДТП заганули 2 львів'ян / Поліція Рівненщини
На Рівненщині 14 січня трапилась смертельна ДТП, у якій загинули 2 синів львівського священника – 31-річні брати-близнюки. Автівку чоловіків знесло з траси, й вони влетіли у металевий відбійник.
Аварія трапилась близько 1:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Гоща. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила поліція Рівненщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 1:00 31-річний львів’янин, який кермував автівкою Audi А5, не обрав безпечної швидкості та влетів у металевий відбійник.
- Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
- Його пасажиру, рідному брату-однолітку, медики швидкої надавали допомогу на місці аварії. Проте життя чоловіка врятувати не вдалось.
- Загиблими виявилися сини львівського священика УГКЦ Григорія Пашка, який править у церкві Різдва пресвятої Богородиці у селі Давидів.
- Ще 2 пасажирок, 27-річних жительок Львова, медики відвезли до лікарні.
- Їх із різними нетяжкими травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Рівненщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 2 людей. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.
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