Зник 3 роки тому: правоохоронці шукають 55-річного жителя Львівщини – фото

Володимир Війтович проживав у селі Яблунівка Буського району. Його шукають протягом 3 років.
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Володимир Війтович зник ще у 2018 році
Чоловік 9 квітня 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє 55-річного жителя Яблунівки бачили в селі Ракобовти Буського району. З того часу зниклий не виходив на зв'язок. Наразі його про його місцеперебування нічого невідомо.
Прикмети безвісти зниклого:
- зріст 165 – 170 сантиметрів;
- кремезної тілобудови;
- темно-русе волосся, коротка стрижка;
- очі блакитні;
- має вуса;
- на лівій нозі є шрами, які чоловік отримав внаслідок переломів;
- кульгає на ліву ногу.
У день зникнення Володимир Війтович був одягнений у світло-коричневу куртку, чорні штани та чорні кросівки з білими вставками. Зниклий мав при собі пакет з одягом.
Володимир Війтович зник 3 роки тому / Фото поліції Львівщини