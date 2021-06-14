Зник 3 роки тому: правоохоронці шукають 55-річного жителя Львівщини – фото

У 2018 році безвісти зник 55-річний житель Бущини Володимир Війтович. З того часу зв'язку з чоловіком немає, тож рідні нічого не знають про його можливе місцеперебування.

Володимир Війтович проживав у селі Яблунівка Буського району. Його шукають протягом 3 років.

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Володимир Війтович зник ще у 2018 році

Чоловік 9 квітня 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє 55-річного жителя Яблунівки бачили в селі Ракобовти Буського району. З того часу зниклий не виходив на зв'язок. Наразі його про його місцеперебування нічого невідомо.

Прикмети безвісти зниклого:

зріст 165 – 170 сантиметрів;

кремезної тілобудови;

темно-русе волосся, коротка стрижка;

очі блакитні;

має вуса;

на лівій нозі є шрами, які чоловік отримав внаслідок переломів;

кульгає на ліву ногу.

У день зникнення Володимир Війтович був одягнений у світло-коричневу куртку, чорні штани та чорні кросівки з білими вставками. Зниклий мав при собі пакет з одягом.

Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місцеперебування Володимира Війтовича, зателефонувати за номерами 067 946 34 23, 067 670 55 26, (032) 642 16 38 або на оперативну лінію 102.



Володимир Війтович зник 3 роки тому / Фото поліції Львівщини