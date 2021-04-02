Поліція оголосила у розшук 37-річного Станіслава Дзюбу. Чоловік 26 березня поїхав у Самбір й відтоді додому не повернувся.

Рідні не бачили чоловіка близько тижня. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, зателефонувати у поліцію.

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Чоловіка шукають близько тижня

Поліція Самбора 2 квітня оголосила у розшук безвісти зниклого жителя району. 37-річного Станіслава Дзюбу востаннє бачили у місті тиждень тому.

Вранці 26 березня він виїхав з села Чаплі у Самбір. Близько 13:00 він зустрівся зі своєю дружиною у місті. Після цього чоловік повинен був поїхати назад у село, проте й досі додому не повернувся.

У день зникнення Станіслав Дзюба був одягнений у чорну шкіряну куртку, червону олімпійку, сині джинси та чорні черевики.

Правоохоронці закликають усіх, хто знає, де наразі перебуває Станіслав Дзюба, повідомити на оперативну лінію 102.



Станіслав Дзюба зник 26 березня / Фото поліції Львівщини