Іванна Дурда раніше навчалась у Львові. Проте дівчину відрахували.

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У Львові зникла 20-річна дівчина

Іванна Дурда 5 квітня поїхала з села Конюхів Стрийського району у Львів. З того часу зв'язку з дівчиною немає. Рідні нічого не знають про її місце знаходження, а усі телефонні дзвінки залишаються безуспішними. Наразі телефон дівчини перебуває поза зоною досяжності. Правоохоронці оголосили її у розшук.

За інформацією ZAXID.NET, зникла раніше навчалася у Львові. Проте її відрахували з навчального закладу.

Прикмети дівчини:

зріст – 165 сантиметрів;

світле волосся;

карі очі;

має татуювання на лівій ключиці у вигляді пташок з надписом;

була одягнена в оливкову балонову куртку, темні лосини та темні кросівки.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають усіх, хто бачив дівчину або знає про її місце перебування, зателефонувати у поліцію за номером 102. Долучитись до чату пошуку можна за посиланням.



У Львові зникла 20-річна дівчина / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації