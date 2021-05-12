Іванна Дурда раніше навчалась у Львові. Проте дівчину відрахували.

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У Львові зникла 20-річна дівчина

Іванна Дурда 5 квітня поїхала з села Конюхів Стрийського району у Львів. З того часу зв'язку з дівчиною немає. Рідні нічого не знають про її місце знаходження, а усі телефонні дзвінки залишаються безуспішними. Наразі телефон дівчини перебуває поза зоною досяжності. Правоохоронці оголосили її у розшук.

За інформацією ZAXID.NET, зникла раніше навчалася у Львові. Проте її відрахували з навчального закладу.

Прикмети дівчини:

  • зріст – 165 сантиметрів;
  • світле волосся;
  • карі очі;
  • має татуювання на лівій ключиці у вигляді пташок з надписом;
  • була одягнена в оливкову балонову куртку, темні лосини та темні кросівки.

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У Львові зникла 20-річна дівчина / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації