Зниклу у Львові 19-річну студентку знайшли вбитою

У Львові добу шукали студентку з Дніпропетровщини Дарью Косенок. Вона вийшла з гуртожитку і зникла. Уже через добу її знайшли мертвою.
Дарья Косенок – 19-річна студентка Львівського національного університету. Вона мешкала у гуртожитку і ввечері 29 березня пішла в невідомому напрямку.
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Оголошення про те, що Дар'я зникла, напередодні з'явилися у волонтерських групах у фейсбуці.
Відомо, що загибла дівчина родом з Дніпропетровської області. Вона навчалася на другому курсі філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка за спеціалізацією "перська мова".