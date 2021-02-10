На Львівщині правоохоронці оголосили про підозру працівниці банку. Жінка, ймовірно, привласнила близько мільйона гривень з рахунків клієнтів фінустанови.

Правоохоронці встановили, що підозрювана без відома клієнтів банку переказувала їхні гроші на свої підконтрольні рахунки. Працівниці банку загрожує тюремне ув'язнення.

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Як жінка привласнювала гроші клієнтів

За інформацією Кіберполіції, 40-річна працівниця банку, маючи доступ до внутрішньої мережі фінустанови, незаконно переказувала гроші вкладників.

Без відома власників депозитів жінка робила транзакції на підконтрольні рахунки, які завбачливо відкрила на підставних осіб.

Щоб приховати злочинну діяльність, вона переказувала суми, які не підпадали під внутрішній фінансовий моніторинг банку.

Потім підозрювана знімала гроші з рахунків та використовувала їх у власних інтересах.

Сума збитків, завданих клієнтам банку, сягає мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшук у помешканні жінки й вилучили докази її причетності до злочину.

Зокрема слідчі вилучили "чорнові" записи з персональними даними вкладників банку та банківські картки.

Що загрожує зловмисниці

Правоохоронці повідомили працівниці банку про підозру у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією особою, яка має право доступу до неї. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська облпрокуратура. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.