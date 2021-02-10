Привласнила мільйон гривень з рахунків клієнтів: працівниці банку оголосили про підозру

Джерело:Кіберполіція
На Львівщині правоохоронці оголосили про підозру працівниці банку. Жінка, ймовірно, привласнила близько мільйона гривень з рахунків клієнтів фінустанови.
Правоохоронці встановили, що підозрювана без відома клієнтів банку переказувала їхні гроші на свої підконтрольні рахунки. Працівниці банку загрожує тюремне ув'язнення.
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Правоохоронці повідомили працівниці банку про підозру у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією особою, яка має право доступу до неї. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська облпрокуратура. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.