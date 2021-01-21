У Львові 21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу. Після відпочинку зі своїми друзями вони лягли спати, але так і не прокинулись.

Інцидент трапився у будинку на вулиці Городоцькій. У сусідній кімнаті ночували друзі загиблих, проте вони не постраждали. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як хлопець та дівчина отруїлись чадним газом

Двоє хлопців віком 18 і 22 роки, які працюють недалеко від Привокзального ринку, винайняли квартиру на добу в будинку на вулиці Городоцькій біля головного залізничного вокзалу.

До свого тимчасового помешкання вони запросили дівчат.

Молоді люди випили шампанського, а коли вже прийшов час йти спати, розійшлись по різних кімнатах.

Вранці 18-річний хлопець прокинувся і побачив у сусідній кімнаті жахливу картину – тіла свого друга, 22-річного жителя міста Турка, і 19-річної львів’янки без ознак життя.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що тіла загиблих хлопець знайшов близько 9:46.

Ймовірна причина загибелі молодої пари

Голова Залізничної адміністрації Ірина Джурик розповіла, що будинок на Городоцькій, де хлопці винайняли квартиру, побудували на початку XX століття. Його вже списали з балансу міста. Наразі цей будинок є на управлінні ЛКП. Раніше там було пічне опалення, а зараз – газове. У квартирах встановлені конвектори та газові колонки.

Двокімнатну квартиру на 3 поверсі, у якій загинула пара, здають в оренду подобово. Коли хлопці її винайняли, маклер, який їх заселив, увімкнув конвектори окремо у кожній кімнаті. Поки невідомо, чому загинули хлопець та дівчина, адже на перший погляд опалювальні прилади у квартирі були в нормі.

Газовики приїхали, перевірили. Тяга була всюди, канали чисті. У кімнаті є самовільне перепланування. На місці конвектора колись були двері. Можливо, патрубок конвектора нещільно прилягав, – розповіла Джурик.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Аварійна бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до квартири. Фахівці хочуть демонтувати конвектор, щоб перевірити його справність.

Зверніть увагу! Основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення. Також у жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ.