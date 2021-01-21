Зняли квартиру на добу: у Львові від отруєння чадним газом загинула молода пара
У Львові 21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу. Після відпочинку зі своїми друзями вони лягли спати, але так і не прокинулись.
Інцидент трапився у будинку на вулиці Городоцькій. У сусідній кімнаті ночували друзі загиблих, проте вони не постраждали. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як хлопець та дівчина отруїлись чадним газом
- Двоє хлопців віком 18 і 22 роки, які працюють недалеко від Привокзального ринку, винайняли квартиру на добу в будинку на вулиці Городоцькій біля головного залізничного вокзалу.
- До свого тимчасового помешкання вони запросили дівчат.
- Молоді люди випили шампанського, а коли вже прийшов час йти спати, розійшлись по різних кімнатах.
- Вранці 18-річний хлопець прокинувся і побачив у сусідній кімнаті жахливу картину – тіла свого друга, 22-річного жителя міста Турка, і 19-річної львів’янки без ознак життя.
- У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що тіла загиблих хлопець знайшов близько 9:46.
Ймовірна причина загибелі молодої пари
Голова Залізничної адміністрації Ірина Джурик розповіла, що будинок на Городоцькій, де хлопці винайняли квартиру, побудували на початку XX століття. Його вже списали з балансу міста. Наразі цей будинок є на управлінні ЛКП. Раніше там було пічне опалення, а зараз – газове. У квартирах встановлені конвектори та газові колонки.
Двокімнатну квартиру на 3 поверсі, у якій загинула пара, здають в оренду подобово. Коли хлопці її винайняли, маклер, який їх заселив, увімкнув конвектори окремо у кожній кімнаті. Поки невідомо, чому загинули хлопець та дівчина, адже на перший погляд опалювальні прилади у квартирі були в нормі.
Газовики приїхали, перевірили. Тяга була всюди, канали чисті. У кімнаті є самовільне перепланування. На місці конвектора колись були двері. Можливо, патрубок конвектора нещільно прилягав, – розповіла Джурик.
Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Аварійна бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до квартири. Фахівці хочуть демонтувати конвектор, щоб перевірити його справність.
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