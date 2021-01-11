На Львівщині у Золочеві 10 січня трапилась ДТП – лоб у лоб зіштовхнулись Renault Megane та Hyundai Getz. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Двоє людей травмувались.

ДТП трапилась близько 11:00 у Золочеві. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

Близько 11:00 у Золочеві водій автомобіля Renault Megane, 35-річний житель Тернопільської області, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з автівкою Hyundai Getz, якою керував 34-річний дрогобичанин.

Внаслідок аварії постраждали водій та 29-річний пасажир Hyundai.

Медики відвезли їх до лікарні.



Аварія трапилась близько 11:00 у Золочеві / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав до 3 років.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.



Винному у ДТП загрожує до 3 років обмеження волі / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини