Радіотелескоп у Золочеві ловить сигнали за мільярди кілометрів. Він є найбільшим в Україні і одним з найтехнологічніших у світі. Його унікальність в тому, що він одночасно працює у багатьох діапазонах.

Це дозволяє краще вивчати космос та робити свій внесок у науку. Більше про надпотужний телескоп – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Містечко Золочів на Львівщині відоме на всю Україну своїм замком. Та мало хто знає, що у його передмісті є Центр космічних досліджень та зв'язку, який звели ще у 70-х роках. Саме через його антени радянські генсеки спілкувалися з американськими президентами.

А простим людям через центр транслювали спортивні ігри та олімпіади.



Телескоп РТ-32 у Золочеві / Скриншот з відео

Після окупації Криму Україна втратила великий подібний центр у Євпаторії, тож довелося розвивати на Львівщині.

За словами начальника Центру космічних досліджень та зв'язку Віктора Ожинського, цей телескоп наразі є найбільшим на неокупованій частині України.

На території центру є 1 оновлений телескоп і ще немодернізована антена

Сьогодні потужний телескоп РТ-32 оновили. Ще одна антена тільки чекає на модернізацію.

"Ця антена – корабельного типу. 2 такі стояли на кораблі "Юрій Гагарін", довжина якого сягала 232 метри", – розповів начальник служби космічного зв'язку Олександр Салівончик.



Радянський корабель "Космонавт Юрій Гагарін" / Фото Вікіпедії

Стара техніка, якою й приводять в дію антену, стане експонатами музею. Його хочуть облаштувати у приміщенні центру. Тим часом нову техніку вже активно використовують.

В одному з приміщень розміщена радіоприймальна апаратура.

Тут безпосередньо підсилюється сигнал, який ми отримуємо антеною. І далі передається на реєстрацію,

– пояснив заступник начальника Центру космічних досліджень Володимир Власенко.

За допомогою оновленого радіотелескопа можна розгледіти різні космічні тіла.

Далі телескоп РТ-32 планують під'єднати до великої європейської мережі, аби разом з іноземними фахівцями досліджувати таємниці Всесвіту. Дізнатись більше про секрети космосу в Центрі можуть усі охочі, працівники установи проводять екскурсії на території.