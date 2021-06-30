Після загибелі 23-річного учасника півмарафону змагання припинили. Однак пізніше їх продовжили. Менеджер Run Ukraine Дмитро Чернізький зазначив, що рідним хлопця нададуть фінансову допомогу.

До теми Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець

Під час Львівського півмарафону рятували ще одного учасника

  • Під час Львівського півмарафону медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф реанімували ще одного учасника змагання.
  • Мовиться про 53-річного чоловіка. У нього під час забігу трапилась зупинка серця.
  • На щастя, лікарям вдалось врятувати життя бігуну.
  • Його госпіталізували у Львівський обласний кардіоцентр.

Коротко про трагедію на Львівському півмарафоні

  • У Львові вперше за 6 років трапився нещасний випадок на півмарафоні.
  • 23-річний бігун втратив свідомість за 200 метрів до фінішу.
  • Медики намагались реанімувати його протягом години.
  • Проте врятувати життя хлопцеві не вдалося.
  • Загиблий не був аматором.
  • Він неодноразово брав участь в інших схожих змаганнях.
  • Ймовірно, хлопцеві стало зле через те, що цього разу він дуже швидко біг.