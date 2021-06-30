Зупинилось серце: у Львові під час півмарафону рятували ще одного бігуна
30 червня 2021 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:"Твоє місто"
Під час Львівського півмарафону 26 – 27 червня двом учасникам змагань стало погано. На жаль, один з них помер, проте іншого вдалось врятувати.
Після загибелі 23-річного учасника півмарафону змагання припинили. Однак пізніше їх продовжили. Менеджер Run Ukraine Дмитро Чернізький зазначив, що рідним хлопця нададуть фінансову допомогу.
До теми Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець
Під час Львівського півмарафону рятували ще одного учасника
- Під час Львівського півмарафону медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф реанімували ще одного учасника змагання.
- Мовиться про 53-річного чоловіка. У нього під час забігу трапилась зупинка серця.
- На щастя, лікарям вдалось врятувати життя бігуну.
- Його госпіталізували у Львівський обласний кардіоцентр.
Коротко про трагедію на Львівському півмарафоні
- У Львові вперше за 6 років трапився нещасний випадок на півмарафоні.
- 23-річний бігун втратив свідомість за 200 метрів до фінішу.
- Медики намагались реанімувати його протягом години.
- Проте врятувати життя хлопцеві не вдалося.
- Загиблий не був аматором.
- Він неодноразово брав участь в інших схожих змаганнях.
- Ймовірно, хлопцеві стало зле через те, що цього разу він дуже швидко біг.