Зґвалтував хлопчика: у Львові судитимуть 18-річного зловмисника
У Львові судитимуть 18-річного зловмисника, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.
Правоохоронці завершили досудове розслідування справи про зґвалтування 12-річного хлопчика. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як зґвалтували хлопчика
- Стурбована жінка 18 червня 2020 року звернулась до поліції. Львів'янка розповіла, що у Залізничному районі міста зник її 12-річний син. Невдовзі хлопчик повернувся додому та розповів, що невідомий чоловік зґвалтував його у парку.
- Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний львів'янин.
- Слідчі встановили, що близько 12:50 на вулиці Роксоляни чоловік підійшов до групи дітей. Зловмисник попросив їх допомогти відремонтувати скутер та пообіцяв за це купити морозиво. На пропозицію відгукнувся 12-річний хлопчик.
- Зловмисник відвів його в будинок у парку. Там чоловік, погрожуючи та залякуючи хлопчика, зґвалтував його.
- Експертиза встановила, що зловмисник спричинив хлопчику тілесні ушкодження легкого ступеня важкості та психологічну травму.
Що загрожує ґвалтівнику
Слідчі 19 червня повідомили зловмиснику про підозру у зґвалтуванні. Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років за ґратами. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.
Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі суддя обере зловмисникові покарання.
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