У Львові судитимуть 18-річного зловмисника, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.

Правоохоронці завершили досудове розслідування справи про зґвалтування 12-річного хлопчика. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зґвалтували хлопчика

Стурбована жінка 18 червня 2020 року звернулась до поліції. Львів'янка розповіла, що у Залізничному районі міста зник її 12-річний син. Невдовзі хлопчик повернувся додому та розповів, що невідомий чоловік зґвалтував його у парку.

Невдовзі хлопчик повернувся додому та розповів, що у парку. Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний львів'янин.

Слідчі встановили, що близько 12:50 на вулиці Роксоляни чоловік підійшов до групи дітей. Зловмисник попросив їх допомогти відремонтувати скутер та пообіцяв за це купити морозиво . На пропозицію відгукнувся 12-річний хлопчик.

та . На пропозицію відгукнувся 12-річний хлопчик. Зловмисник відвів його в будинок у парку. Там чоловік, погрожуючи та залякуючи хлопчика, зґвалтував його.

Експертиза встановила, що зловмисник спричинив хлопчику тілесні ушкодження легкого ступеня важкості та психологічну травму.

Що загрожує ґвалтівнику

Слідчі 19 червня повідомили зловмиснику про підозру у зґвалтуванні. Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років за ґратами. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі суддя обере зловмисникові покарання.